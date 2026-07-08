Berlin (ots) -Die unabhängig beratende Quirin Privatbank hat Marco Herbst zum neuen Leiter der Niederlassung Hannover berufen. Der Standort betreut aktuell rund 1.100 Kundinnen und Kunden mit einem verwalteten Vermögen von knapp 500 Mio. Euro.Herbst verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft. Bei der Deutschen Bank hatte er etwa 20 Jahre lang verschiedene Führungspositionen in der Region Hannover inne. Zuletzt war er als Executive Director bei der Schweizer Privatbank Julius Bär tätig und verantwortete dort die Akquisition sowie die Betreuung hochvermögender Privatkunden."Nach vielen Jahren in verantwortungsvollen Positionen ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Beratungs- und Führungserfahrung jetzt in einem Umfeld einzubringen, wo ich vermögende Privatkundinnen und -kunden wirklich unabhängig beraten [Jd1] kann", so Herbst. "Die Quirin Privatbank steht wie keine andere für genau diese Unabhängigkeit, für Kundennähe und für unternehmerisches Handeln. Besonders reizt mich die Möglichkeit, den Standort in meiner Heimatstadt Hannover mit einem engagierten Team weiterzuentwickeln und die Erfolgsgeschichte der Bank in der Region aktiv mitzugestalten."Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank, kommentiert die Neubesetzung: "Mit Marco Herbst gewinnen wir einen erfahrenen Bankmanager, der unsere Überzeugung von unabhängiger, fairer Beratung aus vollem Herzen teilt. Er kennt die Region, bringt ein starkes Netzwerk mit und hat in seiner Karriere bewiesen, dass er Teams erfolgreich führen und Kundenbeziehungen nachhaltig aufbauen kann. Wir freuen uns sehr, dass er das erfolgreiche Wachstum unserer Niederlassung Hannover weiter vorantreiben wird."Marco Herbst lebt mit seiner Familie in Rethen in der Region Hannover und ist sowohl beruflich als auch privat eng mit der Region verbunden. Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagiert er sich seit vielen Jahren im TSV Rethen, spielt aktiv in der Herren-40-Tennismannschaft des Vereins und ist begeisterter Anhänger von Hannover 96. Darüber hinaus bringt er sich als Mitglied des Wirtschaftsrats sowie im Lions Club in gesellschaftliche und wirtschaftliche Netzwerke der Region ein.Mit seiner tiefen regionalen Verwurzelung übernimmt Marco Herbst die Nachfolge von Karsten Scholvin, der den Standort seit seiner Gründung erfolgreich aufgebaut und maßgeblich geprägt hat.Über die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie es beispielsweise auch beim Architekten, Steuerberater oder Rechtsanwalt der Fall ist. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Kunden an 15 Standorten bundesweit. Im Privatkundengeschäft bietet die Bank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provision beruht.Ansprechpartnerin für die Medien:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63861/6310808