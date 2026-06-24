Unterföhring (ots) -Motorsport-Fans dürfen sich auf das Super-Motorsport-Wochenende auf Sky Sport freuen. Neben dem Grand Prix von Österreich in der Formel 1 und der MotoGP aus den Niederlanden überträgt Sky Sport ab Samstag um 15:30 Uhr auch das 24h-Rennen in Spa komplett live. Darüber hinaus berichtet Sky Sport am Donnerstag, Samstag und Sonntag live von der World Rally Championship, die dieses Mal in Griechenland Halt macht.Mehr Weltklasse-Sport am Wochenende erwartet unter anderem Tennisfans mit Live-Übertragungen aus Bad Homburg, Mallorca und Eastbourne kurz vor Wimbledon.Formel 1: Das achte Saisonrennen in Österreich am Wochenende liveLewis Hamilton ist zurück: knapp zwei Jahre nach seinem letzten Grand-Prix-Sieg und erstmals seit seinem Wechsel zu Ferrari zu Beginn der vergangenen Saison stand der Rekordweltmeister am vergangenen Sonntag wieder ganz oben auf dem Treppchen. Mit den 25 Punkten in Barcelona konnte der 41-jährige Brite den Rückstand auf Jungstar Kimi Antonelli deutlich verkürzen. In die nächste Runde geht das Duell an diesem Wochenende in Österreich auf dem Red Bull Ring. Am Sonntag ab 13:30 Uhr berichten Sky Experte Timo Glock, Sascha Roos, Sandra Baumgartner und Peter Hardenacke live vom achten Saisonrennen in Spielberg. Sky Sport überträgt das komplette Rennwochenende des Grand Prix von Österreich von Freitag bis Sonntag live - inklusive aller Sessions und Rennen der Formel 1, Formel 2 und Formel 3.Das Qualifying am Samstag ab 15:30 Uhr wird zusätzlich zu Sky und WOW auch auf RTL+ zu sehen sein.MotoGP: Kann Marc Márquez seine Aufholjagd fortsetzen?Für die Königsklasse auf zwei Rädern steht am zehnten Rennwochenende der Saison der Grand Prix der Niederlande auf dem traditionsreichen Kurs in Assen auf dem Programm. An den vergangenen beiden Rennwochenenden in Ungarn und Tschechien konnte der amtierende Weltmeister Marc Márquez seine ersten beiden Saisonsiege feiern und den Rückstand auf den WM-Führenden Marco Bezzecchi um 60 Punkte verringern. Und auch darüber hinaus versprechen die ersten neun Rennen Hochspannung im Titelrennen, denn nur 53 Punkte trennen derzeit den Spitzenreiter von Francesco Bagnaia, der auf Rang sieben der Gesamtwertung liegt. Sky Sport überträgt die Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 von Freitag bis Sonntag live. Durch das Rennwochenende führt Moderatorin Lisa Hofmann aus München, während Eddie Mielke gemeinsam mit Luca Grünwald kommentiert.Tennis von der ATP und WTA Tour live aus Bad Homburg, Mallorca und EastbourneAn diesem Wochenende überträgt Sky Sport das große Finale der "Road to Wimbledon" live. Bevor nächste Woche das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt, sind die Tennisprofis ein letztes Mal auf den Rasenplätzen Europas unterwegs, um sich in Topform für den "heiligen Rasen" zu spielen. Sky Sport überträgt neben dem WTA 500 Turnier in Bad Homburg auch das ATP 250 Turnier auf Mallorca sowie das Finale des WTA 250 Turniers in Eastbourne live. Der große Finaltag steht am Samstag auf dem Programm: ab 13:30 Uhr geht es um den Titel in Bad Homburg, um 15:00 Uhr beginnt das Finale auf Mallorca und ab 17:00 Uhr fällt die Entscheidung in Eastbourne.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / Sports PRthomas.kuhnert@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6301015