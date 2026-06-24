Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 24.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die 0,61-CAD-Uranaktie, die den Giganten hinterherjagt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
24.06.26 | 11:51
987,00 Euro
-15,40 % -179,60
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
RHEINMETALL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RHEINMETALL AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
980,50981,5012:06
980,70981,9012:06
Dow Jones News
24.06.2026 11:03 Uhr
342 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Leichter - Rheinmetall-Kursdesaster bremst DAX aus

DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Rheinmetall-Kursdesaster bremst DAX aus

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich am Mittwoch im Vormittagshandel leichter. Der DAX hinkt dabei mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 24.725 Punkte hinterher. Er wird zurückgehalten von einem 15-prozentigen Kurseinbruch der Rheinmetall-Aktie. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent nach unten.

Der Ifo-Index aus Deutschland bewegt zunächst kaum. Das Geschäftsklima hat sich im Juni wie erwartet leicht aufgehellt, der Ifo-Geschäftsklimaindex ist auf 85,6 (Mai revidiert: 85,0) Punkte gestiegen. Ökonomen hatten 85,5 Punkte prognostiziert. Der Index gilt als der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Laut Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro, könnte der Index der jüngsten Entwicklung hinterherlaufen, die begonnenen US-iranischen Verhandlungen dürften nicht voll enthalten sein.

Die Nachrichtenlage um den Nahostkonflikt ist derweil ruhig, was eher positiv interpretiert wird. Die Ölpreise fallen weiter, aktuell verbilligt sich Brent-Öl um 1,6 Prozent auf 75,84 Dollar

Die Rheinmetall-Aktie notiert mit dem aktuellen Kursrutsch wieder unter der 1.000er Marke. Sie hat seit dem Hoch rund 50 Prozent an Wert verloren. Für das Kursdebakel ist verantwortlich, dass Bundesverteidigungsminister Pistorius laut übereinstimmenden Medienberichten das Marine-Projekt zum Bau von F126-Fregatten beendet. Wie zuerst der Spiegel berichtete, sollen statt der sechs geplanten Kriegsschiffe nun acht der kleineren Fregatten des Typs "Meko-200" des deutschen Herstellers TKMS angeschafft werden. TKMS steigen darauf um knapp 10 Prozent. Die Analysten von JP Morgan sehen nun diverse Ziele von Rheinmetall für das laufende Jahr als gefährdet oder kaum mehr erreichbar an.

In der Breite geben Rüstungsaktien europaweit nach. Händler erklären das mit dem ins Rollen kommenden Börsengang des Panzerherstellers KNDS. Mit Blick darauf würden Umschichtungen aus anderen Rüstungswerten erwartet, um Liquidität zu schaffen. Hensoldt und Renk notieren jeweils gut 4 Prozent im Minus, in Mailand verlieren Leonardo knapp 4 und in Paris Thales 2,2 Prozent.

Bei den am Vortag stark unter Druck stehenden Chipaktien kommt es zu leichten Erholungen. So ziehen ASML um 1,1 oder STMicro um 1,8 Prozent an. Infineon gewinnen 0,8 Prozent oder BE Semiconductor 0,4 Prozent. Im Hinblick auf die jüngst ins Straucheln geratene KI-Rally sind die Blicke bereits auf den Abend gerichtet, wenn nach US-Börsenschluss Micron Technology seine Bücher öffnet. Der Spezialist für Hochleistungs-Speicherlösungen war vor einigen Wochen in den Club der mit über 1 Billion Dollar bewerteten Unternehmen aufgestiegen.

Im SDAX geben Init Innovation um 2,12 Prozent nach. Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren angekündigt. Die Berenberg-Analysten gehen davon aus, dass diese vor allem der Finanzierung eines kürzlich gewonnenen Großauftrags in Australien dienen soll. Das Projekt zur Modernisierung des Ticketsystems im öffentlichen Nahverkehr von Sydney habe ein Volumen von rund 150 Millionen Euro. Aus der Kapitalerhöhung erwarten die Analysten einen Nettoerlös von rund 45 Millionen Euro.

In London schießen Segro um 15 Prozent nach oben. Das US-Immobilienunternehmen Prologis ist mit einem milliardenschweren Übernahmeangebot für den kleineren Konkurrenten zunächst gescheitert. Segro hat die Offerte über 12,6 Milliarden Pfund abgelehnt. Das schürt Spekulationen über ein höheres Gebot. 

=== 
INDEX        zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50    6.218,61  -0,2   -11,94    6.230,55    7,4 
Stoxx-50      5.327,13  +0,1    2,90    5.324,23    8,3 
DAX        24.725,18  -0,7  -168,40    24.893,58    0,9 
MDAX        31.886,04  -0,8  -243,06    27.039,42    4,1 
TecDAX       3.896,83  -0,2   -7,03    3.091,28    7,6 
SDAX        17.985,63  -0,9  -171,37    13.062,07    4,7 
FTSE        10.426,25  -0,0   -2,60    10.428,85    5,0 
CAC         8.345,61  +0,1    4,90    8.340,71    2,4 
SMI        13.968,90  +0,4   58,20    13.910,70    5,3 
ATX         6.475,20  -1,1   -70,65    6.545,85    21,6 
 
 
DEVISEN       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:02 
EUR/USD        1,1354  -0,2  -0,0027     1,1381   1,1382 
EUR/JPY        183,58  -0,2  -0,2700     183,85  183,8600 
EUR/CHF        0,9215  0,0   0,0000     0,9215   0,9213 
EUR/GBP        0,8609  -0,1  -0,0010     0,8619   0,8622 
USD/JPY        161,67  +0,1   0,1000     161,57  161,5500 
GBP/USD        1,3185  -0,1  -0,0018     1,3203   1,3198 
USD/CNY        6,8033  +0,2   0,0133     6,7900   6,7894 
USD/CNH        6,808  +0,2   0,0134     6,7946   6,7938 
AUS/USD         0,69  -0,2  -0,0014     0,6914   0,6931 
Bitcoin/USD    62.618,14  +0,4   229,09    62.389,05 62.410,49 
 
 
ROHOEL        zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex       71,83  -1,9   -1,38      73,21 
Brent/ICE       75,84  -1,6   -1,24      77,08 
 
 
Metalle       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold        4.076,74  -0,8   -31,61    4.108,35 
Silber         61,50  -0,9   -0,53      62,03 
Platin       1.636,47  -0,9   -15,33    1.651,80 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 04:31 ET (08:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.