Mitteilung der PNE AG:

PNE-Gruppe nimmt Windpark "Gnutz Ost" in Betrieb - 18 MW für die nachhaltige Energieversorgung

- Drei Windenergieanlagen mit insgesamt 18 MW erfolgreich in Betrieb genommen

- Stromerzeugung für jährlich rund 11.600 Drei-Personen-Haushalte

Die PNE-Gruppe hat den Windpark "Gnutz Ost" in Schleswig-Holstein erfolgreich in Betrieb genommen. Dieser umfasst drei moderne Windenergieanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 18 Megawatt (MW).

Zum Einsatz kommen zwei Anlagen des Typs Vestas V162 sowie eine Anlage des Typs V150 mit jeweils 6 MW Leistung. Die Anlagen speisen ...

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