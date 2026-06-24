Die Allianz-Aktie hat in dieser Woche ein neues Rekordhoch markiert. Es ist der Lohn dafür, dass sie in den vergangenen Jahren stark performt hat. Besonders im Drei- und Fünfjahresvergleich zeigt sich: Der Versicherer war klar stärker als DAX, CDAX und der europäische Versicherungssektor.Das Wichtigste kurz und knapp• Über drei Jahre kommt die Allianz auf einen Gesamtertrag von rund 119 Prozent - der DAX schafft nur gut 60 Prozent.• Über fünf Jahre liegt die Allianz bei rund 140 Prozent Gesamtertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär