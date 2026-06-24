© Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.deKNDS will in Frankfurt und Paris an die Börse. Der Panzerbauer wächst rasant. Der Auftragsbestand explodiert. Anleger könnten Europas nächste große Rüstungsstory bekommen.Der Panzerhersteller KNDS treibt seinen Börsengang in Frankfurt und Paris voran. Das Unternehmen will damit seine Rolle als paneuropäischer Rüstungskonzern ausbauen. Das berichtet Bloomberg. Die bisherigen Eigentümer wollen gemeinsam 20 Prozent der Anteile verkaufen. Dazu zählen der französische Staat und die Wegmann & Co. GmbH, die Holding der deutschen Gründerfamilie. Ein Börsengang dieser Größe könnte zu den größten europäischen Marktdebüts der vergangenen Jahre gehören. Die Transaktion würde die Eigentümerstruktur von …
Enthaltene Werte: DE0007030009,NL0015073TS8Den vollständigen Artikel lesen
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