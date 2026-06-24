NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Das Management sei sehr optimistisch hinsichtlich der Wertschöpfung durch den künftig voll konsolidierten Stromnetzbetreiber Amprion, schrieb Ahmed Farman am Dienstag nach der Telefonkonferenz anlässlich der Mehrheitsbeteiligung. Der Deal werde eher als opportunistisch denn als strategische Neuausrichtung betrachtet./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 05:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 05:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007037129
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 05:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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