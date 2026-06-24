Zürich - Die UBS legt ein umfassendes Reformkonzept für das Schweizer Rentensystem vor. In einem Diskussionspapier skizziert die Grossbank einen Übergang zu einem deutlich stärker kapitalgedeckten System ab 2035. Das Papier wird als «Gedankenexperiment» bezeichnet und beschreibt einen grundlegenden Umbau des Drei-Säulen-Systems. Kern des am Mittwoch präsentierten Vorschlags ist die Ablösung der umlagefinanzierten AHV durch eine neue 1. Säule mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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