Köln/Toulouse - Wegen verdächtiger Risse in wichtigen Flügelbauteilen müssen einige Passagierjets vom Typ Airbus A380 am Boden bleiben. Betroffen sind 15 Grossraum-Flugzeuge der Gesellschaft Emirates und ein Jet der australischen Qantas. In einer Anweisung vom Montag hat die Europäische Luftfahrtbehörde EASA kurzfristige Untersuchungen angeordnet. Es bestehe die Gefahr, dass die «strukturelle Integrität» der Flügel reduziert sein könne, heisst es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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