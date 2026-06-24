Die New Yorker Börsen atmen durch. Nach den kräftigen Gewinnmitnahmen bei den großen Technologiewerten am Vortag deutet sich zur Wochenmitte eine Gegenbewegung an. Der Nasdaq 100 notiert vorbörslich rund 0,7 Prozent höher bei 29.538 Punkten. Der Dow Jones Industrial folgt mit einem moderaten Plus von 0,2 Prozent auf 51.755 Punkte.Alle Augen richten sich auf den Chip-Giganten Micron. Nach US-Börsenschluss wird das Unternehmen seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Der Grund für die Anspannung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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