New York - Nach dem Kursrutsch am Vortag haben sich die US-Technologiewerte am Mittwoch stabilisiert. Die Anleger warteten gespannt auf die Quartalszahlen des Chipriesen Micron, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Sie könnten Hinweise darauf liefern, ob die Nachfrage für Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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