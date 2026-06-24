© Foto: Rainer Unkel - SZ Photo/Rainer UnkelWährend der VIX kaum Panik zeigt, zahlen Anleger jetzt mehr für Schutz vor Nasdaq-Schwankungen. Die Angst sitzt dort, wo die KI-Rallye am heißesten lief.Der Ausverkauf bei Tech- und KI-Aktien sendet ein Warnsignal, das im klassischen Angstbarometer der Wall Street nur teilweise sichtbar wird. Während der VIX zuletzt noch unter seinem langfristigen Durchschnitt von knapp 20 liegt, springt der auf Nasdaq-100-Optionen basierende Cboe Nasdaq Volatility Index (VXN) deutlich an. Genau dort, bei den großen Technologie- und KI-Werten, sitzt derzeit die Nervosität. "Aus Sicht der Volatilität beobachten wir sehr ungewöhnliche Aktivitäten", sagte Mike Treacy, Leiter des Bereichs Marktrisiko bei Apex …
Enthaltene Werte: US5951121038,US7960502018,US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711,US78392B1070,CA46438Q1XXX,US12498A1XXX,US77926X3XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE