© Foto: Boris Roessler/dpaDie großen US-Indizes starten fester, angeführt von Substanzwerten wie Merck. Der Rheinmetall-Crash belastet den DAX und die gesamte Rüstungsbranche. Gold und Öl fallen deutlich.Die US-Börsen sind mit leichten Gewinnen in den Handel am Mittwoch gestartet und konnten damit einen Teil der zum Teil deutlichen Rückschläge des Vortages, insbesondere beim technologielastigen Nasdaq-Index, wieder aufgeholt. Dow-Index, S&P 500 und Nasdaq Composite stiegen jeweils um etwa 0,2 Prozent. Stärkste Dow-Werte waren die Baumarktkette Home Depot und der Pharmariese Merck. Der Logistikriese FedEx hat am Dienstagabend starke Quartalszahlen vorgestellt, den Ausblick angehoben und kassiert Milliarden aus der …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US5951121038,DE0007030009,US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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