Shell Recharge hat sein Schnellladenetz in Hessen an sieben Standorten ausgebaut. Die aktuelle Standortliste umfasst insgesamt 40 Ladepunkte, die überwiegend an Shell-Tankstellen liegen. Zwei Anlagen befinden sich an Partnerstandorten des Immobilienunternehmens Redevco. Je nach Standort sind Ladeleistungen von bis zu 400 kW möglich. Die von Shell genannten Standorte liegen in Wiesbaden, Kirchheim im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Herborn, Büttelborn, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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