Kaum eine deutsche Aktie hat in den vergangenen Jahren eine vergleichbare Erfolgsgeschichte geschrieben wie Rheinmetall. Der Düsseldorfer Konzern profitierte von der geopolitischen Zeitenwende, steigenden Verteidigungsausgaben und einer Rekordnachfrage nach militärischer Ausrüstung. Die Auftragsbücher sind auf Jahre hinaus gefüllt und die Erwartungen der Investoren entsprechend hoch.Doch selbst die stärksten Trends verlaufen nicht geradlinig. Nach dem Rekordhoch Anfang 2026 setzte eine scharfe Korrektur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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