Die SpaceX-Aktie hat ihren frühen Börsenhype inzwischen vollständig eingebüßt. Vom Rekordhoch bei 225,64 US$ ging es in wenigen Handelstagen dynamisch abwärts, zuletzt rutschte der wertvollste Börsendebütant der Geschichte sogar in Richtung der Marke von 150 US$. Damit hat sich der junge Chart sichtbar gedreht: Aus der anfänglichen Euphorie wurde ein sauber definierter Abwärtstrend. Die Verkäufer haben übernommen In der letzten Analyse stand noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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