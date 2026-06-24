© Foto: Reginald Mathalone - NurPhotoNach dem SpaceX-IPO verliert Tesla seine exklusive Musk-Prämie. Ohne Fusion muss Musk beweisen, dass Robotaxi und Optimus die Bewertung wirklich tragen.Tesla-Anleger klammern sich nach einem schwachen Jahr an eine neue Musk-Fantasie: die mögliche Fusion von Tesla und SpaceX. Während Tesla 2026 rund 15 Prozent verloren hat, ist SpaceX nach dem größten Börsengang aller Zeiten zum wertvollsten Unternehmen in Elon Musks Imperium aufgestiegen. Genau das verändert die Wahrnehmung von Tesla. Früher war die Aktie für viele Anleger der einzige börsennotierte Zugang zur "Musk-Prämie". Seit SpaceX separat handelbar ist, muss Tesla stärker erklären, warum seine eigene Bewertung gerechtfertigt bleibt. …
Enthaltene Werte: US88160R1014,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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