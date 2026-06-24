The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.06.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2026
ISIN Name
CA90356T1075 UBERDOC HEALTH T. O.N.
US302154DXXX EX.IMP.BK.K. 21/26
XS2719998XXX EG GLBL FIN. 23/28 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2026
ISIN Name
CA90356T1075 UBERDOC HEALTH T. O.N.
US302154DXXX EX.IMP.BK.K. 21/26
XS2719998XXX EG GLBL FIN. 23/28 REGS
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