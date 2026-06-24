The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.06.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2026
ISIN Name
CA90356T1075 UBERDOC HEALTH T. O.N.
XS2719998XXX EG GLBL FIN. 23/28 REGS
Der Handel der ISIN US302154DXXX- EX.IMP.BK.K. 21/26 - wird nicht eingestellt.
The ISIN US302154DXXX - EX.IMP.BK.K. 21/26 - will not be delisted.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2026
ISIN Name
CA90356T1075 UBERDOC HEALTH T. O.N.
XS2719998XXX EG GLBL FIN. 23/28 REGS
Der Handel der ISIN US302154DXXX- EX.IMP.BK.K. 21/26 - wird nicht eingestellt.
The ISIN US302154DXXX - EX.IMP.BK.K. 21/26 - will not be delisted.
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