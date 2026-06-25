Die globale Sportmarke PUMA dominiert weiterhin bei HYROX, so auch bei den HYROX-Weltmeisterschaften 2026 mit einer Vielzahl herausragender Leistungen von Spitzensportlern und legendären Community-Momenten.

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Global sports brand PUMA continued its HYROX dominance at the 2026 HYROX World Championships with a host of standout elite athlete performances and iconic community moments, including Jake Williamson (left) and Hunter McIntyre in the Men's Elite15 Doubles.

An der Spitze lag Jess Pettrow, die mit Australien zum zweiten Mal in Folge die Mixed-Staffel gewann. Das Team verteidigte seinen Titel mit einer beeindruckenden Zeit von 50 Minuten und 19 Sekunden. Pettrow rundete mit diesem goldenen Moment ein äußerst erfolgreiches Wochenende ab, nachdem die PUMA-Athletin mit Partnerin Joanna Wietrzyk kurz davor den vierten Platz im Elite 15-Doppel der Frauen belegte.

Neben ihrer starken Leistung im Elite-Doppel der Frauen sicherte sich die australische Athletin Wietrzyk auch einen hervorragenden zweiten Platz im Elite 15-Einzelwettkampf der Frauen ein gelungener Abschluss einer bemerkenswerten Saison, in der sie gleich zweimal den Weltrekord brach und sämtliche HYROX Majors für sich entschied.

Weitere zweite Plätze gab es für die britische Athletin Lucy Procter im Elite15-Doppel der Frauen, für Linda Meier in der Mixed-Staffel für das deutsche Team sowie für das transatlantische Duo Jake Williamson und Hunter McIntyre im Elite15-Doppel der Männer. Darüber hinaus verbuchte PUMA bei den diesjährigen HYROX-Weltmeisterschaften in verschiedenen Altersklassen weitere fünf Podiumsplätze.

Das ganze Wochenende über zeigten die PUMA-Athlet:innen auf der ultimativen Bühne konstant starke Leistungen und führten die Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft vor Augen, die erforderlich sind, um an der Spitze dieses Sports mitzuhalten.

Mit dem PUMA Deviate Elite HYROX, dem weltweit ersten Performance-Schuh, der speziell für HYROX-Wettkämpfe entwickelt wurde, stellten die PUMA-Athlet:innen erneut die Leistungsvorteile eines Schuhs unter Beweis, der gezielt auf die besonderen Anforderungen des Hybrid-Wettkampfsports abgestimmt ist.

PUMA überzeugte bei der HYROX-Weltmeisterschaft in Stockholm auch neben dem Wettkampfgeschehen durch eine starke Präsenz, etwa durch das mit Spannung erwartete NITRO Lab, bei dem über 100 Paare des Deviate Elite HYROX von Mitgliedern der Community gewonnen wurden. Darüber hinaus stellte PUMA seine Position als eine der führenden Kräfte in der HYROX-Community mit dem größten Shake-Out-Run der Woche unter Beweis. Der Lauf, dessen Ziellinie im berühmten Freizeitpark Gröna Lund liegt, lockte über 500 Teilnehmer an.

Die Ergebnisse sind weitere Meilensteine für PUMA im HYROX-Sport in einem Jahr, das von mehreren Weltrekorden, Siegen bei den HYROX Majors sowie kontinuierlichen Innovationen im Rahmen der speziell entwickelten HYROX-Schuhkollektion und Athletenprogramme geprägt ist.

Die neue Farbvariante des PUMA Deviate Elite HYROX ist weltweit ab 1. Juli auf PUMA.com, in PUMA-Flagship-Stores, bei HYROX-Events, auf HYROX World sowie bei ausgewählten Einzelhändlern in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Asien und Australien erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.puma.com, folgen Sie @pumatraining oder besuchen Sie www.hyrox.com und folgen Sie @hyroxworld.

Bildmaterial zu NITRO Lab und zum Shakeout Run: Hier herunterladen

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PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung und Accessoires entwirft, entwickelt und vertreibt. Das 1948 gegründete Unternehmen verhilft mit seinen innovativen Produkten den weltbesten Athleten und Teams zu Höchstleistungen. Die Marke mit dem kultigen Katzenlogo und dem Formstrip bietet Performance-Produkte für Fußball, Laufen und Training an. Die sportlichen Freizeitkollektionen begeistern Verbraucher, weil sie die Faszination des Sports zelebrieren. PUMA kann auf eine lange Tradition zurückblicken und hat zahlreiche Kultprodukte wie den Suede und den Speedcat hervorgebracht. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern, beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter https://about.puma.com.

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