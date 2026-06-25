Lahontan Gold: Diese Aktie steht kurz vor dem Sprung

Die Aktie von Lahontan Gold zählt im Goldminensektor zu einem der spannendsten Titel. Der Small Cap aus Kanada hat sich auf Jahressicht mehr als verdreifacht und könnte demnächst zum nächsten Sprung ansetzen, denn im Geschäftsmodell der Nordamerikaner schlummert noch viel Wachstumsfantasie. Das dürfte auch eine neue Wirtschaftlichkeitsstudie belegen, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden soll. Auch bei den Bohraktivitäten gab es von Lahontan zuletzt gleich mehrere Fortschritte, die dem Hotstock jetzt neuen Schwung geben könnten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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