The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2026
ISIN Name
FI4000315XXX SRV YHTIOET 18/UND. FLR
FI4000198XXX SRV YHTIOET 16/UND. FLR
US91282CKXXX USA 24/26
XS2644417XXX OPENBANK DTL MTN 23/26
US9128287XXX USA 19/26
US465685AXXX ITC HOLDINGS 16/26
US91282CCXXX USA 21/26
XS2320789XXX HYPO NOE LB 21/26 MTN
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1318
US631103AXXX NASDAQ 2026
XS2486461XXX NATL GRID 22/26 MTN
XS2338912XXX KFH TIER 1 21/UND FLR
XS2354685XXX EEW ENERGY ANL 21/26
US09659X2XXX BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN
XS2328392XXX CN OIL+GAS 21/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2026
ISIN Name
FI4000315XXX SRV YHTIOET 18/UND. FLR
FI4000198XXX SRV YHTIOET 16/UND. FLR
US91282CKXXX USA 24/26
XS2644417XXX OPENBANK DTL MTN 23/26
US9128287XXX USA 19/26
US465685AXXX ITC HOLDINGS 16/26
US91282CCXXX USA 21/26
XS2320789XXX HYPO NOE LB 21/26 MTN
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1318
US631103AXXX NASDAQ 2026
XS2486461XXX NATL GRID 22/26 MTN
XS2338912XXX KFH TIER 1 21/UND FLR
XS2354685XXX EEW ENERGY ANL 21/26
US09659X2XXX BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN
XS2328392XXX CN OIL+GAS 21/26
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