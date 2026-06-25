© Foto: picture alliance/dpa | Alina GrünkySensationelle Micron-Zahlen treiben die weltweiten Technologiewerte an. Während Asien feiert, steuert auch der DAX auf festeren Start zu.An den europäischen Börsen zeichnet sich am Donnerstagmorgen eine verhaltene Eröffnung ab. Der Broker IG taxierte den DAX rund eine Stunde vor dem Xetra-Start bei 24.750 Punkten und damit leicht (0,2 Prozent) über dem Vortagesschluss. Damit stabilisiert sich der Index immerhin, nachdem er zur Wochenmitte zeitweise bis auf 24.593 Punkte abgesackt war und erst im Späthandel einen Teil der Verluste wieder aufholen konnte. Auch für die europäischen Nachbarbörsen deutet sich ein etwas festerer Start an. Der Impulsgeber für den heutigen Handelstag kam nach dem …
Enthaltene Werte: US5951121038,US7475251036,US7960502018,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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