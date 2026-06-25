© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo25.000 betrügerische Konten, 28,8 Millionen Interaktionen: Der Vorwurf gegen Alibaba trifft die Aktie hart und zieht weitere chinesische KI-Werte mit nach unten.Alibaba gerät im KI-Wettlauf unter massiven Druck. Die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns fällt am Donnerstag in Hongkong auf ein 16-Monats-Tief und verliert bis zu 5,3 Prozent. Damit summiert sich das Minus im laufenden Jahr auf rund 34 Prozent. Auslöser sind schwere Vorwürfe des US-KI-Unternehmens Anthropic, das Alibaba vorwirft, sich "unrechtmäßig" Zugang zu seinen Claude-Modellen verschafft zu haben. Auch andere chinesische KI-Werte wie Xiaomi und Baidu gerieten unter Druck. Im Zentrum steht der Verdacht einer …
Enthaltene Werte: US0567521085,US01609W1027,KYG9830T1067,WSOANTHROXXXDen vollständigen Artikel lesen
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