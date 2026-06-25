© Foto: picture alliance/dpa | Alina GrünkyDAX legt im frühen Handel zu, sensationelle Micron-Zahlen treiben Infineon und die weltweiten Technologiewerte an. Öl fällt weiter, Gold unter 4.000 US-Dollar.Die europäischen Börsen tendieren am Donnerstag (Stand 09:30 Uhr) etwas fester. Der DAX steigt 0,3 Prozent auf 24.803 Punkte, angeführt von einer starken Infineon-Aktie, die sich um 5,5 Prozent verteuert. Energiewerte wie RWE, E.ON und Siemens Energy legen ebenfalls zu. Auch die europäischen Nachbarbörsen sind fester gestartet. Der Euro-Stoxx-50 legt 0,5 Prozent zu, während es für den marktbreiten Stoxx 600 um 0,4 Prozent aufwärts geht. Der Impulsgeber für den heutigen Handelstag kam nach dem US-Börsenschluss am Mittwochabend. Der …
Enthaltene Werte: US5951121038,US7475251036,US7960502018,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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