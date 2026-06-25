AKTIONÄR-Leser wissen: Mit der Kombination aus KWK-Anlagen, Großwärmepumpen und Spitzenlastaggregaten setzt 2G Energy als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen seine Kunden ordentlich unter Strom. Passend dazu hat die Gesellschaft vor Kurzem einen Großauftrag für die dezentrale Stromversorgung von Rechenzentren in den USA erhalten."Wir freuen uns über diesen wichtigen strategischen Schritt und das uns entgegengebrachte hohe Kundenvertrauen", so Vorstand Pablo Hofelich. "2G setzt weiter systematisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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