Die Rheinmetall-Aktie gehörte zuletzt zu den schwächsten Werten im DAX. Auslöser für den gestrigen Kurssturz waren Berichte über den Wegfall des Fregattenprojekts F-126. Am Donnerstag stabilisiert sie sich und steht aktuell bei rund 945 €. Die entscheidende Frage lautet nun: Handelt es sich lediglich um eine kurzfristige Marktreaktion oder droht eine nachhaltige Belastung der Wachstumsperspektiven? Jahresziele rücken in den Fokus Für das laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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