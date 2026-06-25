© Foto: Jonas Ekströmer - picture allianceDer US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat einen gewaltigen Auftrag der US-Streitkräfte erhalten. Vom Auftragsvolumen kann Rheinmetall nur träumen. Rheinmetall-Crash wirkt auch am Donnerstag noch nach Am Tag nach dem historischen Absturz der Rheinmetall-Aktie - mit Verlusten von fast 20 Prozent erwischte das Papier den schlechtesten Handelstag seit über einem Vierteljahrhundert - herrscht bei Anlegerinnen und Anlegern Wunden lecken. Nach dem Aus für das mit 13 Milliarden Euro veranschlagte Fregattenprojekt F126 notieren die Anteile des deutschen Rüstungsprimus gegenüber ihren Allzeithochs um die Hälfte niedriger. Dass der Auftrag für neue Marineschiffe nun an TKMS geht, ist für Rheinmetall …
Enthaltene Werte: US5398301094,US6668071029,DE0007030009,US5024311095,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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