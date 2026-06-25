Die BASF-Aktie steht derzeit zwischen zwei gegenläufigen Entwicklungen. Während der Ludwigshafener Chemiekonzern sein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm konsequent fortsetzt und damit ein positives Signal an den Kapitalmarkt sendet, mahnen mehrere Analysten angesichts des schwierigen Branchenumfelds weiterhin zu einer defensiven Haltung. Für Anleger ergibt sich damit ein differenziertes Bild. BASF setzt Aktienrückkäufe fort Wie aus einer Kapitalmarktmitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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