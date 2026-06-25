Munich Re macht Künstliche Intelligenz zu einem zentralen Hebel der Strategie "Ambition 2030". Der Rückversicherer sieht Einsatzmöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von Underwriting und Schadenbearbeitung bis hin zu neuen Risiken rund um KI. Die Technologie soll nicht nur Kosten senken, sondern auch profitables Wachstum ermöglichen.Das Wichtigste kurz und knapp:• KI wird bei Munich Re zum strategischen Hebel für Effizienz, Underwriting und neue Risiken.• ERGO skaliert bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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