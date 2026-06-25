Mit einem Kurssprung von +12% setzt sich die Qualcomm-Aktie am Donnerstagmorgen im europäischen Handel an die Spitze des Nasdaq 100. Was steckt hinter der starken Performance des US-Halbleiterkonzerns und können Anleger noch auf weitere Kurssteigerungen hoffen? Strategische Neuausrichtung Auslöser des Kurssprungs der Qualcomm-Aktie waren einige Ankündigungen auf dem Investorentag des Technologiekonzerns, die es wahrlich in sich haben. Für die Sparte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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