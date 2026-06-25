Der Rohstoff Lithium wird für die neue Energie- und Verkehrswelt unverzichtbar werden. Der Rohstoffriese Rio Tinto geht davon aus, dass sich Lithium in den kommenden Jahren zum dynamischsten Wachstumsfeld des Konzerns entwickeln. Laut Reuters rechnet der weltweit zweitgrößte Bergbauer damit, dass sich das Lithiumgeschäft schneller ausweiten wird als andere BereicheZusammenfassung:• Rio Tinto erwartet, dass Lithium zum am schnellsten wachsenden Geschäftsbereich des Konzerns wird und plant einen starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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