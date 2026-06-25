Der Chart sieht spannend aus. Dank der zuletzt soliden Performance von Aktien wie UnitedHealth, Novo Nordisk oder Johnson & Johnson könnte der Index "Aktien für immer" bald auf ein neues Jahreshoch klettern. Doch grundsätzlich ist ja klar: Große Kurssprünge sind bei dem Index "Aktien für immer" nicht zu erwarten. Hier geht es vor allem um Sicherheit.Kurzzusammenfassung• Der Index "Aktien für immer" präsentiert sich wieder in starker Verfassung dank der positiven Entwicklung bei Aktien wie UnitedHealth, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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