Paukenschlag bei Bayer: Der oberste Gerichtshof der USA schützt Bayer vor Klagen wegen fehlender Krebs-Warnhinweise beim Unkrautvernichter Roundup. Die Entscheidung dürfte zur Abweisung der Warnhinweis-Klangen führen. Die Bayer-Aktie springt daraufhin um 17 Prozent nach oben. Der Supreme Court hat im Verfahren Monsanto gegen Durnell eine Grundsatzfrage verhandelt, die für Bayer AG von enormer Tragweite ist. Im Kern geht es um die entscheidende Frage, ob US-Bundesstaaten weiterhin Schadensersatzklagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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