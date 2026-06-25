Paukenschlag bei Bayer: Der oberste Gerichtshof der USA schützt Bayer vor Klagen wegen fehlender Krebs-Warnhinweise beim Unkrautvernichter Roundup. Die Entscheidung dürfte zur Abweisung der Warnhinweis-Klangen führen. Die Bayer-Aktie springt daraufhin um 17 Prozent nach oben. • Bayer erzielt einen wichtigen Erfolg vor dem US Supreme Court• Der Supreme Court stärkt im Glyphosat-Rechtsstreit die Position von Bayer• Die Bayer-Aktie legt aufgrund der Meldung zweistellig zu. Der Supreme Court hat im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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