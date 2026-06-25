Original-Research: Pentixapharm Holding AG - von BankM AG



25.06.2026 / 17:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von BankM AG zu Pentixapharm Holding AG Unternehmen: Pentixapharm Holding AG ISIN: DE000A40AEG0 Anlass der Studie: FDA-Zulassung Phase 3-Studie Empfehlung: Kaufen seit: 25.06.2026 Kursziel: 12,61 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Dr. Roger Becker, Biologe, CEFA

CXCR4 bringt Licht ins Dunkel - Phase 3 kann starten, Bezugsrechts-KE beabsichtigt Pentixapharm (ISIN DE000A40AEG0, Prime Standard, PTP GY) entwickelt auf Basis des breit validierten Chemokinrezeptors CXCR4 eine Theranostik-Plattform, die zielgerichtete Diagnostik und Radiotherapie verbindet - in einem Radiotheranostik-Markt, der strukturell wächst und zunehmend im Fokus großer Pharmaunternehmen steht. Im Zentrum steht das Phase-3-Programm PANDA: PentixaFor soll die Subtypisierung des primären Aldosteronismus (Conn-Syndrom) erstmals nicht-invasiv per PET/CT ermöglichen und damit den invasiven, kaum skalierbaren bisherigen Standard ablösen. Da diese häufige, aber stark unterdiagnostizierte Ursache von Bluthochdruck inzwischen ein leitliniengestütztes Screening für alle Hypertonie-Patienten erfährt, adressiert der First-in-class-Ansatz einen erheblichen ungedeckten Bedarf. Mit der FDA-IND-Freigabe im Juni 2026 kann die Studie in H2 2026 starten; eine Europa-Erweiterung soll folgen. Entscheidend für den Investmentcase bleibt die Finanzierung. Pentixapharm hat den Cash-Burn reduziert und die Reichweite bis Q1 2027 gesichert. Geplant ist nun eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung von bis zu € 20 Mio., deren Mittel überwiegend in PANDA fließen - mit dem starken Signal, dass die Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH ihr Bezugsrecht vollständig ausüben will. Das Ergebnis unserer Analyse des rNPV (risikoadjustierter Barwert) resultiert in einem Fairen Wert von € 12,61 post-money. Die Wertermittlung basiert auf unserem Erlös- und dem daraus abgeleiteten Lizenzmodell. Beide Modelle treffen viele Annahmen, die wir durch intensive Marktrecherchen ermittelt haben. Dabei haben wir Konsens- bzw. Mittelwerte verwendet, um ein Base Case-Szenario zu zeichnen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Konsolidierung im Radiopharma-Sektor sehen wir Pentixapharm mit ihrer differenzierten CXCR4-Plattform strategisch weiterhin attraktiv positioniert. In Perspektive zum aktuellen Kurs impliziert unser Fairer Wert das Rating "Kaufen". Am morgigen Freitag, den 26. Juni 2026 findet um 10:30h ein Analysten-Call statt zur Veröffentlichung dieses Research-Reports, bei dem wir die wesentlichen Punkte dieses Investment-Case noch einmal ausführlich darstellen und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Zur Anmeldung gelangen sie über www.bankm.de oder folgenden Link: https://anmeldung.csn.de/bankm-pentixapharm-20260626



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Pentixapharm_20260625_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-46

Fax +49 69 71 91 838-50

roger.becker@bankm.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News