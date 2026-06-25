© Foto: picture alliance/dpa | Alina GrünkyDie US-Börsen werden von starken Industriewerten gestützt. Apple fällt zurück. Der DAX wird von der Bayer-Rallye beflügelt. Öl und Gold erholen sich.Die Wall Street ist nach einem starken Start wieder etwas zurückgefallen. Zuletzt (17:15 Uhr) tendierte der Dow-Index noch 0,8 Orozent höher, während der marktbreite S&P 500 um den Vortagesschluss pendelte. Der Nasdaq Composite fiel 0,7 Prozent zurück. Selbst zweistellige Gewinne bei Micron und Sandisk konnten die Stimmung bei den Techwerten nicht heben. Apple, Palantir und Strategy sackten jeweils mehr als 5 Prozent ab. Der Speicherchiphersteller Micron Technology legte ein phänomenales Quartalsergebnis vor und verblüffte die Skeptiker mit …
Enthaltene Werte: US5951121038,US7475251036,US7960502018,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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