Der Speicherchiphersteller Micron hat die Wall Street elektrisiert. Nach der Vorlage glänzender Quartalszahlen schossen die Papiere am heutigen Donnerstag zeitweise um 19 Prozent nach oben. Damit überholte die Marktkapitalisierung von Micron zwischenzeitlich Schwergewichte wie Meta und Tesla. Auch wenn die Aktie im Handelsverlauf einen Teil der Gewinne wieder abgab, bleibt die Botschaft an die Märkte unmissverständlich: Der KI-Hunger ist noch lange nicht gestillt.•Micron hat den Umsatz im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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