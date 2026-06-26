Kommt es zu Zinserhöhungen, die den Tech-Boom abwürgen? Vielleicht! Aber Fakt ist: Die Branche mit Fokus auf Künstliche Intelligenz wächst dramatisch. Nachdem die KI-Hyperscaler ihre Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt hatten, erhöhten die Analysten die Schätzung für den Capex der Branche allein für dieses Jahr auf mehr als 700 Mrd. USD: Google, Meta, Amazon, Microsoft und Co. setzen massiv auf den Durchbruch und glauben, dass hier die Gewinne und die Monopole der Zukunft liegen. Profiteure dieser Entwicklungen sind aber auch die vielen Lieferanten, denn Rechenzentren brauchen Chips, Speicher oder auch Energie. Eine wichtige Rolle spielt die KI-Entwicklung aber auch bei Drohnen. Egal ob zivil oder militärisch: Die unbemannten Fluggeräte haben bereits heute ihren festen Platz in der Welt und dürften an Bedeutung gewinnen. Daher blicken wir heute auf die Aktien von Micron Technology, Volatus Aerospace und First Solar.
Enthaltene Werte: CA92865M1023,US3364331070,US5951121038Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de