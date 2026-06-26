Die Talfahrt der US-Technologiewerte hat am Freitag auch die asiatischen Märkte erfasst. Besonders hart traf es Südkorea: Der Leitindex Kospi brach zeitweise um rund sechs Prozent ein. Auch der Nebenwerteindex Kosdaq geriet unter Druck und verlor mehr als zwei Prozent. Bei den Einzelwerten gaben die Halbleitertitel besonders deutlich nach.• Der Kospi verliert aufgrund der hohen Gewichtung von SK Hynix und der starken Kursverluste des Unternehmens rund sechs Prozent.• Die Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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