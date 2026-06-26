DJ Bafin prüft Zalando-Abschluss 2025 auf mögliche Verstöße
DOW JONES--Die deutsche Finanzaufsicht Bafin unterzieht den Konzernabschluss von Zalando für das vergangene Jahr einer genauen Prüfung. Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Online-Bekleidungshändler darin gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, heißt es in einer Mitteilung der Bafin zur Begründung. Geprüft werde auch der zugehörige Lagebericht.
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June 26, 2026 00:54 ET (04:54 GMT)
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