Stark, stärker, Munich Re. Der Rückversicherungsriese ist eines der finanzkräftigsten Unternehmen der Branche. Moody's hat die Finanzstärke der Münchner nun sogar noch einmal hochgestuft. Für die Aktie ist die Nachricht positiv. Doch nicht alle sind so überzeugt von Munich Re wie die Ratingagentur.Das Wichtigste kurz und knapp• Moody's hebt Munich Re auf Aa2 an.• Starke Bilanz und Diversifizierung überzeugen.• RBC bleibt dennoch nur bei Sector Perform.Munich Re erhält Rückenwind von Moody's. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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