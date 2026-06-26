Mit der Aktie des Chemieriesen BASF ging es zuletzt etwas bergab. Denn das Unternehmen profitierte in den vergangenen Wochen indirekt durchaus von diversen Engpässen, die durch die Blockade der Straße von Hormus ausgelöst wurden. Nun normalisiert sich die Lage in der wichtigen Meerenge allmählich immer weiter, weshalb der BASF-Kurs nachgab. Doch das Ende der Blockade hat für den Ludwigshafener Chemieriesen auch durchaus Vorteile. Denn eine freie Ein- und Ausfahrt in den Persischen Golf ist wichtig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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