München (ots) -- Freitag, 26. Juni 2026: "Der letzte Tempelritter" (20:15 Uhr)- Sonntag, 28. Juni 2026: "Beautiful Wedding" (20:15 Uhr)Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI bieten ein kontrastreiches Wochenende. Der Freitagabend ist mit "Der letzte Tempelritter" (20:15 Uhr) und "Outcast - Die letzten Tempelritter" (22:00 Uhr) geprägt von mitreißender Mittelalter-Action. Am Sonntagabend wird es hingegen romantisch: Mit "Beautiful Wedding" (20:15 Uhr) und "Palm Springs" (22:05 Uhr) folgt Hochzeitschaos pur.Freitag, 26. Juni 2026Mittelalterliche Mystery-Action: "Der letzte Tempelritter" (20:15 Uhr) zeigt eine Zeit zwischen abenteuerlichen Kreuzzügen, dunkler Hexenjagd und einer verheerenden Pestepidemie. Die beiden Tempelritter Behmen von Bleibruck und Felson kehren nach jahrelangen Kreuzzügen nach Europa zurück, wo eine Pestepidemie vorherrscht. Als den legendären Kriegern die Todesstrafe droht, nehmen sie einen prekären Auftrag an. Das Fantasy-Abenteuer ist mit Oscar-Preisträger Nicolas Cage ("Leaving Las Vegas", "Mandy") und Ron Perlman ("Sons of Anarchy", "Hellboy") in den Hauptrollen prominent besetzt.Auch im Anschluss bleibt das Programm im Mittelalter. Im Action-Abenteuer "Outcast - Die letzten Tempelritter" (22:00 Uhr) ermordet der machtbesessene Shing seinen Vater, um auf den Königsthron zu gelangen. Um sich seinen Platz endgültig zu sichern, hat er als nächstes seine Geschwister Zhao und Lian im Visier. Auf ihrer Flucht vor Shings Soldaten begegnen die beiden dem britischen Kreuzritter Jacob (Hayden Christensen, "Star Wars"), der zu ihrem Leibwächter wird und sich mit einem geheimnisvollen Krieger (Nicolas Cage) dem Kampf gegen Shing stellt.Sonntag, 28. Juni 2026Der Sonntagabend verspricht Kontrastprogramm mit Hochzeitsturbulenzen und zweiten Chancen. "Beautiful Wedding" (20:15 Uhr) macht den Anfang mit einer humorvollen Liebesgeschichte. In der Fortsetzung von "Beautiful Disaster" folgt für Abby (Virginia Gardner) und Travis (Dylan Sprouse) nach einer wilden Partynacht das böse Erwachen: Die beiden haben im Alkoholrausch in Las Vegas geheiratet. Gemeinsam mit ihren Freunden America und Shepley reisen sie daraufhin nach Mexiko, um ihre Flitterwochen zu genießen - doch auch im tropischen Paradies nimmt das Chaos kein Ende. Die Young-Adult-Lovestory basiert auf dem gleichnamigen "New York Times"-Bestseller von Jamie McGuire und wurde von Regisseur Roger Kumble ("Eiskalte Engel") umgesetzt.Anschließend geht es mit "Palm Springs" (22:05 Uhr) turbulent weiter. Der gelassene Nyles und die widerwillige Trauzeugin Sarah treffen als Hochzeitsgäste zufällig aufeinander und stellen fest, dass sie in einer Zeitschleife gefangen sind. Gemeinsam entscheiden sie sich, ihr Schicksal anzunehmen - vom Nachstellen ihrer Lieblings-Actionfilme über Flugzeugabstürze bis hin zu einer Ermordung spielen sie die Hochzeitsfeier immer wieder von vorn durch.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 26. Juni 2026, und Sonntag, 28. Juni 2026, bei RTLZWEI.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6302646