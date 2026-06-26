Es wäre auch zu schön gewesen. Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex lief kürzlich mit großer Vehemenz den zentralen Widerstandsbereich von 50 Euro an.Ein Ausbruch hätte das Chartbild nachhaltig aufgehellt und der Aktie ein frisches Kaufsignal beschert. Der Weg auf der Oberseite wäre zunächst frei gewesen. Doch die Tür blieb zu und im weiteren Verlauf schepperte es kräftig. Nordex - Gewinnmitnahmen zur Unzeit lassen Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de