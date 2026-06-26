Amgen - AMGN: Pharma-Aktie mit Cup & Handle!

Fliegt der Deckel bald weg?

Kursziel Allzeithoch! Amgen (AMGN) erhöht Dividenden seit 2011! Dividendenrendite 2025: 2.91 Prozent!

Amgen (AMGN) - US0311621009

Rückblick: Bei dem schwachen US-Gesamtmarkt der vergangenen Tage hielten sich Pharma-Werte wie die Amgen-Aktie relativ gut. Deren Halbjahresplus liegt bei 6 Prozent. Das Wertpapier präsentiert sich derzeit mit eine Tasse-mit-Henkel-Formation mit einer Widerstandslinie knapp unter 360 USD.

Amgen-Aktie: Chart vom 25.06.2026, Kürzel: AMGN Kurs: 352.82 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit Rückenwind des Gesamtmarktes wäre ein Long Trade denkbar, zumal bis zu den nächsten Earnings am 30. August ausreichend Zeit ist. Das Kaufsignal platzieren wir knapp über der genannten Widerstandslinie. Kursziel ist das Allzeithoch vom 2. März.

Mögliches bärisches Szenario

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat ein Verfahren zum möglichen Entzug der Zulassung des Medikaments Tavneos eingeleitet. Die Behörde begründet dies mit neuen Erkenntnissen, wonach der Wirksamkeitsnachweis auf manipulierten Studiendaten beruhen soll und erhebt zudem Sicherheitsbedenken wegen schwerer Leberschäden. Amgen weist die Vorwürfe zurück, verweist auf klinische Daten sowie Erfahrungen aus der Praxis und arbeitet an einer unabhängigen Neubewertung der Studiendaten. Eine Absicherung unter der letzten Tageskerze dient zur Vermeidung der Risiken der entsprechenden Volatilität im Pharma-Sektor.

Meinung

Amgen gehört zu den weltweit größten Biotechnologiekonzernen und entwickelt sowie vertreibt Medikamente unter anderem für Onkologie, Entzündungskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Knochengesundheit und seltene Erkrankungen. Zu den wichtigsten Produkten zählen Enbrel, Prolia, Repatha, Otezla und Tezspire. Ungeachtet der regulatorischen Unsicherheiten bleibt das Unternehmen finanziell solide aufgestellt. Amgen zählt zu den verlässlichsten Dividendenzahlern im Biotechnologiesektor und hat seine Ausschüttung seit 2011 jedes Jahr erhöht. Unterstützt wird dies durch einen starken operativen Cashflow, ein breit diversifiziertes Medikamentenportfolio sowie eine gut gefüllte Entwicklungspipeline, die langfristig weiteres Wachstum ermöglichen soll. Die Chartformation spricht ebenfalls für das bullische Szenario.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 190.42 Milliarden USD

Meine Meinung zu AMGN ist bullisch.

Quellennachweis: https://goldesel.de/aktien/news/amgen-fda-will-tavneos-wegen-angeblicher-datenmanipulation-vom-markt-nehmen-aktie-unter-druck, https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/amgen-deutliche-dividendenkontinuitaet-us-biotech-riese-mit-solider-aktie/69629971

Veröffentlichungsdatum: 26.06.2026

Autor: Thomas Canali

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