© Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpaDie BaFin prüft Zalandos Jahresabschluss wegen möglicher Verstöße rund um die About-You-Übernahme. Die Aktie stürzt ab und beendet damit eine wochenlange Rallye.Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat eine formelle Prüfung des Konzernabschlusses von Zalando eingeleitet und damit eine wochenlange Kursrallye jäh gestoppt. Am Freitagmorgen brach die Zalando-Aktie im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise um mehr als 20 Prozent ein. Im Xetra-Handel stabilisierte sich der Verlust später bei einem Minus von knapp 6 Prozent. Die Aufsichtsbehörde teilte mit, es lägen konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften vor. Am 19. Juni 2026 wurde offiziell eine Untersuchung …
Enthaltene Werte: DE000ZAL1111Den vollständigen Artikel lesen
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