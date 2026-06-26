© Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa +++ dpa-BildfunkDie Aktien von Apple erlitten am Donnerstag ihren größten Kursverlust seit über einem Jahr und brachen um mehr als 7 Prozent ein.Was war geschehen? Der Smartphonehersteller hatte Preiserhöhungen für MacBooks und iPads angekündigt, um den stark gestiegenen Komponentenkosten entgegenzuwirken. Lag vormals der Einstiegspreis für das MacBook Neo bei 599 US-Dollar, so wurde er auf 699 US-Dollar angehoben. Das MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air und iPad Pro erfuhren jeweils Preiserhöhungen von mehr als 150 US-Dollar. Diese Maßnahme betrifft nicht Apples wichtigsten Verkaufsschlager, das iPhone. Speicherhersteller wie Micron haben in den letzten Monaten Aufträge von KI-Chipherstellern wie Nvidia …
Enthaltene Werte: US0378331005Den vollständigen Artikel lesen
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