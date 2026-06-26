Der kanadische Gold-Riese Agnico Eagle Corporation treibt die strategische Neuausrichtung seines europäischen Portfolios konsequent voran. Während das Unternehmen im Hintergrund an echten Megadeals arbeitet, wurde zudem nun ein Schlussstrich unter ein schwedisches Explorationsprojekt gezogen. Die Junior-Company Goldsky hat die Übernahme finalisiert und wird damit zum alleinigen Eigentümer des Projekts. Infolgedessen ist dieser Schritt für Agnico-Anleger ein klares Zeichen von operativer Stärke und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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