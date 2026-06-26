MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 96 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals hätten einen durchwachsenen Start Jahresstart der Baumärkte-Holding gezeigt, schrieb Volker Bosse am Freitag in seinem Resümee. Er schröpfte seine Schätzungen für das Gesamtjahr 2026/27 etwas, bleibt aber insgesamt von der Anlagestory überzeugt./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 12:30 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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